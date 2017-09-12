В Уфе будут судить распространителя детской порнографии

28-летний уроженец Туймазов обвиняется по статье «приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Злоумышленник приобрел и стал распространять в интернете видео с детской порнографией. Обвиняемый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Преступление, которое он совершил, относится к категории тяжких и влечет за собой лишение свободы на срок от трех до десяти лет, уточняет прокуратура Кировского района столицы.