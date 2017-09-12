НОВОСТИ
RSS
16.09.17 16:45
Назначен исполняющий обязанности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 16:38
В Башкирии трудоустроят ещё 4 тысячи инвалидов
16.09.17 16:28
В Башкирии создадут 120 приёмных семей для пожилых и инвалидов
16.09.17 16:26
В Уфе отменили незаконные решения сотрудников ГИБДД
16.09.17 16:22
В Белорецке злостный неплательщик алиментов получил 9 месяцев исправительных работ
16.09.17 15:42
Жительница Бирского района вырастила в саду 37 кустов конопли
16.09.17 15:36
В Уфе будут судить распространителя детской порнографии
16.09.17 15:28
В Белебеевском районе инспектор попался на получении взятки
16.09.17 15:17
Жителю Уфы дали срок за продажу нелицензионного ПО
16.09.17 14:57
Жительница Кумертау предстанет перед судом за ложное сообщение об угоне
16.09.17 11:20
Новый сквер на проспекте Октября назвали "Уфимская верста"
16.09.17 11:14
В Уфе сегодня пройдёт парад российского студенчества
16.09.17 11:08
Айнур Шайнуров освобождён от должности полпреда Башкирии при президенте России
16.09.17 10:19
Mercedes отзывает более восьми тысяч автомобилей
16.09.17 09:58
В Башкирии в столкновении "КамАЗa" и легковушки пострадали шесть человек
16.09.17 09:46
В Башкирии разыскивается подозреваемый в убийстве женщины
16.09.17 09:33
Соперник "Салавата Юлаева" - московский "Спартак"
15.09.17 21:41
"Торос" в овертайме выиграл у ХК "Саров" - 3:2
15.09.17 19:37
"Горняк" выиграл в Новокузнецке у "Металлурга" - 4:2
15.09.17 14:49
Ученые Башкирии определяют, станет ли спортсмен чемпионом
15.09.17 14:30
В Уфе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на двадцать процентов
15.09.17 14:02
В Башкирии многодетным женщинам вручили медали "Материнская слава"
15.09.17 13:43
К уфимке на лоджию залетела летучая мышь
15.09.17 13:34
В Кушнаренковском районе замглавы администрации оштрафовали за волокиту
15.09.17 13:22
В Уфе победителям фестиваля "Туганлык" вручили награды
15.09.17 13:11
В Башкирии заблокировали около 40 сайтов, «помогавших» нелегальным мигрантам
15.09.17 12:52
В Уфе на проспекте Октября столкнулись два автобуса
15.09.17 12:45
В Уфе детей-инвалидов сделали волшебниками
15.09.17 12:29
В уфимском центре для нетрезвых "отдохнули" более восьми тысяч горожан
15.09.17 12:20
Когда друг оказался вдруг…
15.09.17 11:00
Рустэм Хамитов встретился с руководителями национальных общественных объединений
15.09.17 10:59
Театр кукол открывает новый сезон спектаклем-квестом
15.09.17 10:52
В Бакалах после пожара в гараже нашли боеприпасы
15.09.17 10:43
В Уфе сельхозярмарки пройдут на десяти площадках
15.09.17 10:41
Центр Уфы закроют для транспорта из-за международного марафона
15.09.17 10:14
В колонии-поселении Башкирии готовы к труду и обороне
15.09.17 10:12
В Уфе на титул «Мисс Золотая осень» претендуют 14 пенсионерок
15.09.17 10:11
В Уфе закрыли для движения еще один участок улицы Зорге
15.09.17 09:14
В Дюртюлинском районе некоторые школы никто не охранял
15.09.17 08:59
Минсельхоз Башкирии опубликовал молочный рейтинг
15.09.17 08:45
С наступлением «бабьего лета» в Башкирии возобновилась жатва
14.09.17 22:17
"Толпар" повторно проиграл "Ладье" - 1:4
14.09.17 21:52
"Салават Юлаев" победил "Торпедо" - 2:1
14.09.17 19:10
Chrysler и JEEP отзывают более трех тысяч автомобилей
14.09.17 18:54
Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ с победы начали чемпионат России
14.09.17 18:37
В Башкирии за сутки произошли две аварии с участием домашних животных
14.09.17 15:44
В Башкирии будут развивать государственные и родные языки
14.09.17 14:45
В республике собирают по 302 центнера сахарной свеклы с гектара
14.09.17 14:33
В Уфе Росгвардия схватила похитителей решеток от ливневки
14.09.17 14:32
Из жилого дома в Затоне эвакуировали 38 человек
14.09.17 14:05
Уфимскую мэрию обязали принять на баланс бесхозные ливневки
14.09.17 13:54
Хотел половить рыбки, а поймал вора
14.09.17 13:53
В Буздякском районе в ДТП погиб водитель «семёрки»
14.09.17 13:49
В Уфе водитель грузовика разбился, въехав в столб
14.09.17 13:39
Мошенница обманула пожилого уфимца, купившего у нее мёд
ЕЩЁ НОВОСТИ