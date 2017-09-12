В Белебеевском районе инспектор попался на получении взятки

38-летнего сотрудника правоохранительных органов задержали при получении взятки в десять тысяч рублей.

В июне инспектор остановил «девятку» и при проверке документов выявил, что водитель не застраховал машину. Приступив к оформлению протокола сотрудник полиции обнаружил, что вдобавок ко всему водитель пьян. Нарушитель в свою очередь решил «откупиться» и предложил 15 тысяч рублей. Инспектор одобрил предложение, вот только водитель обратился в правоохранительные органы и при передаче части оговоренной суммы страж порядка был задержан.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд, сообщает Белебеевская межрайонная прокуратура.