Жительница Кумертау предстанет перед судом за ложное сообщение об угоне

32-летняя женщина обвиняется по статье «заведомо ложный донос о совершенном преступлении», сообщает городская прокуратура.

В августе горожанка сообщила в полицию о том, что со двора дома у нее угнали машину. На место выехала следственно-оперативная группа, однако в последующем выяснилось, что заявительница сама переставила автомобиль в другое место и «разыграла» угон лишь для того, чтобы ее пьяный сожитель не сел за руль.

Обвиняемая созналась в совершении преступления и стала фигуранткой уголовного дела, которое на данный момент направлено в межрайонный суд для рассмотрения по существу.