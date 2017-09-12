В Уфе сегодня пройдёт парад российского студенчества

16.09.17 Выходные в республике будут по-летнему теплыми

16.09.17 В Уфе в субботу и воскресенье пройдут сельхозярмарки

16.09.17 В Башкирии заболевших ОРВИ стало на 20 процентов больше

16.09.17 В центре Уфы перекроют движение во время международного марафона

16.09.17 Сегодня в Уфе пройдет парад российского студенчества

16.09.17 В Башкирии возобновилась прерванная из-за дождей жатва

16.09.17 В октябре жителей республики ждёт дополнительный выходной день