Mercedes отзывает более восьми тысяч автомобилей

Под программу попали модели, реализованные с 2015 по 2017 год, сообщает Росстандарт.

Реализованные с 2015 по 2016 год 8 тыс. 346 моделей GLE-/GLE купе-/Е-классов имеют негерметичное штекерное соединение на электроусилителе руля. У 58 моделей С-/GLС-/S- классов, реализованных с 2016 по 2017 годы, возможен недочет в натяжителе ремня безопасности.

Соответственно по программе будет произведена замена штекерного соединения на усилителе либо натяжителя ремня безопасности.

Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя, либо самостоятельно можно сверить Vin-код по списку, размещённому на сайте Росстандата.