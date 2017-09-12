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16.09.17 | 09:33 НОВОСТИ | Архив новостей
Соперник "Салавата Юлаева" - московский "Спартак"
Московский "Спартак" - клуб, славное прошлое которого играет за него и сегодня. Пожалуй, победные традиции - главное, чем сегодня располагает команда. Потому что чисто спортивные результаты очень далеки от блестящих. Несколько лет назад "Спартак" даже прекращал существование, но был возрожден усилиями преданных сторонников.
Давно не попадая в плей-офф, команда, тем не менее, заставляет каждого соперника играть в полную силу, не сдаваясь без боя. Располагая обоймой таких опытных мастеров, как защитник Дмитрий Калинин, форварды Райан Стоа, Лукаш Радил, Бен Максвелл, Александр Хохлачев, спартаковцы не однажды отбирали очки у более успешных конкурентов. Сегодня они занимают 14-ю, предпоследнюю строку в турнирной таблице конференции "Запад" Континентальной хоккейной лиги, имея на счету 10 очков после 10 матчей и разницу шайб 21-26. Позавчера, играя в Нижнекамске с "Нефтехимиком", москвичи уступили в тяжелой борьбе - 1:2
У юлаевцев, после трех побед подряд значительно поправивших свои дела, на сегодня 4-е место в конференции "Восток" при 18 очках в 9 матчах и разнице шайб 36-20. Напомним, в предыдущем туре наши дома были сильнее нижегородского "Торпедо" - 2:1.
Между собой в чемпионатах России и КХЛ сегодняшние соперники встречались 47 раз, 32 победы на счету уфимцев. Разница шайб тоже в их пользу - 135-93. В прошлом сезоне дважды сильнее был "Салават Юлаев", победив в Москве в овертайме - 4:3 и дома - 5:3.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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