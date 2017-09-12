В Башкирии разыскивается подозреваемый в убийстве женщины

Им является 34-летний житель Нефтеюганска Ильгиз Якупов, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

По версии Нефтеюганского межрайонного следственного отдела, вечером 2 сентября во время пьянки мужчина до смерти избил сожительницу, после чего скрылся. По имеющейся информации, он может находиться в Башкирии.

На вид подозреваемому 31-35 лет, рост низкий, до165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы темные, брови широкие, глаза темные, уши оттопыренные. На правой скуле есть родинка диаметром 0,5-1 сантиметр. Речь ясная, внятная. Злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Был одет в черные трико, куртку-ветровку и кроссовки. При себе имел рюкзак. Если вам что-либо известно о местонахождении Якупова, сообщите об этом в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефону: 8 (3463) 23-06-67, 8-909-041-36-16. Конфиденциальность гарантируется.