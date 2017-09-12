К уфимке на лоджию залетела летучая мышь

От незваной гостьи женщину избавили спасатели.

Вчера днем к спасателям обратилась молодая мама и попросила избавить ее от залетевшей на лоджию летучей мыши. По словам уфимки, «гостью» она заметила еще накануне вечером, но ей показалось, что та находится за окном. Однако днем, когда девушка находилась дома одна с маленьким ребенком, она услышала характерное шипение на балконе.

Спасателям понадобилась буквально пара минут, чтобы найти «летунью» и освободить квартиру от ее присутствия. Как оказалось, мышь, прячась от света, заползла в лежащий на лоджии рулон линолеума, сообщает Служба спасения 112.