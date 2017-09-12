В Уфе на проспекте Октября столкнулись два автобуса

Авария произошла вчера вечером, пострадали три человека.

В Уфе на проспекте Октября вчера вечером столкнулись два автобуса. Установлено, что водитель 272-го маршрута на "ПАЗе" врезался в пустой "НефАЗ" 69-го маршрута, который стоял на полосе для общественного транспорта. За рулем "ПАЗа" находился 43-летний водитель. Сейчас ведется разбирательство, сообщает республиканское ГИБДД.

В ДТП пострадали три пассажирки "ПАЗа". 32-летняя и 50-летняя женщина с ушибами обратились в травмпункт. После оказания медпомощи их отпустили домой. 63-летнюю пассажирку госпитализировали с травмой головы.