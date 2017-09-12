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15.09.17 | 12:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В уфимском центре для нетрезвых "отдохнули" более восьми тысяч горожан
Центр был открыт взамен отживших свой век вытрезвителей. Здесь оказавшимся на улице нетрезвым гражданам не только дают ночлег, обеспечивают безопасность, но еще и оказывают информационные услуги в виде профилактических бесед. В этом году на темы табакокурения, пьянства, алкоголизма и наркомании с ними проведено 197 бесед, в том числе три — с приглашением врача нарколога-психиатра.
37 нуждающихся в лечении горожан, которые сами обратились за помощью, направили в лечебные учреждения. Одних в наркологический кабинет, других в кожно-венерологический или противотуберкулезный диспансеры, третьих в инфекционную больницу.
На собрании особо отметили, что каких-либо жалоб на некачественное оказание услуг за указанный период не поступало.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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