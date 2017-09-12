Когда друг оказался вдруг…

15.09.17 Выходные в республике будут по-летнему теплыми

15.09.17 В Уфе в субботу и воскресенье пройдут сельхозярмарки

15.09.17 В Башкирии наградили девочку, спасшую шесть детей на пожаре

15.09.17 В центре Уфы перекроют движение во время международного марафона

15.09.17 В Уфе стартовал санитарный месячник

15.09.17 В Башкирии возобновилась прерванная из-за дождей жатва

15.09.17 Зимние авиарейсы из Уфы в Сочи откроются 4 ноября

15.09.17 В октябре жителей республики ждёт дополнительный выходной день