"Толпар" повторно проиграл "Ладье" - 1:4

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Ладья" (Тольятти) - "Толпар" (Уфа) - 4:1 (1:0; 1:0; 2:1).

Шайбы забросили: С. Журавлев (14-я мин. и 59, п.в.), А. Сыромятников (29), В. Журавлев (44) - у хозяев; Е. Сорокин (52) - у гостей.

После поражения накануне тренерский штаб "Толпара" произвел кадровые перестановки. В частности, вернулись в состав Эрик Хасанов и Алексей Ренев. Но ощутимых козырей уфимцам ротация не принесла.

"Ладья", действуя аккуратно у своих ворот, постоянно создавала остроту в нашей зоне. Особенно усердствовали братья Журавлевы, связка которых и обеспечила победу волжанам. Выиграв каждый период с перевесом в шайбу, хозяева в итоге одержали крупную победу. А наш первый выезд в чемпионате оказался удручающим.

Конечно, впереди большая дистанция, но вносить коррективы необходимо уже сегодня. Если не брать в расчет стартовые игры против Альметьевска, очень беззубо выглядит атака "Толпара". Немало претензий и к защитникам, особенно при игре в меньшинстве. Впрочем, тренерам это известно лучше всех. Слово за ними.