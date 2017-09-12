НОВОСТИ
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14.09.17 22:17
"Толпар" повторно проиграл "Ладье" - 1:4
14.09.17 21:52
"Салават Юлаев" победил "Торпедо" - 2:1
14.09.17 19:10
Chrysler и JEEP отзывают более трех тысяч автомобилей
14.09.17 18:54
Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ с победы начали чемпионат России
14.09.17 18:37
В Башкирии за сутки произошли две аварии с участием домашних животных
14.09.17 15:44
В Башкирии будут развивать государственные и родные языки
14.09.17 14:45
В республике собирают по 302 центнера сахарной свеклы с гектара
14.09.17 14:33
В Уфе Росгвардия схватила похитителей решеток от ливневки
14.09.17 14:32
Из жилого дома в Затоне эвакуировали 38 человек
14.09.17 14:05
Уфимскую мэрию обязали принять на баланс бесхозные ливневки
14.09.17 13:54
Хотел половить рыбки, а поймал вора
14.09.17 13:53
В Буздякском районе в ДТП погиб водитель «семёрки»
14.09.17 13:49
В Уфе водитель грузовика разбился, въехав в столб
14.09.17 13:39
Мошенница обманула пожилого уфимца, купившего у нее мёд
14.09.17 13:37
За переход дороги в неположенном месте уфимец поплатился головой
14.09.17 13:14
В Уфе малоимущей семье отказали в бесплатном детском питании
14.09.17 13:00
Главбух коммерческой фирмы в Уфе пыталась подкупить судебного пристава
14.09.17 12:52
В Бирске памятники архитектуры завесили рекламой
14.09.17 12:24
Уфимские юниоры - призеры первенства России по парусному спорту
14.09.17 12:18
Башкирские кикбоксеры привезли медали из Македонии
14.09.17 11:34
В Башкирии безработным предлагают почти 46 тысяч вакансий
14.09.17 11:28
В Уфе закрыли для движения часть улицы Зорге
14.09.17 11:19
Сегодня "Салават Юлаев" принимает "Торпедо"
14.09.17 11:14
Уфа и Прага будут сотрудничать в сборке и ремонте трамваев
14.09.17 11:12
На «Кроношпане» уборщик попал под колеса погрузчика
14.09.17 10:48
В Салавате прошла премьера экспериментального спектакля
14.09.17 10:45
Артистов башкирского балета ждут в Бангкоке и Германии
14.09.17 01:03
В Тольятти "Ладья" была сильнее "Толпара" - 2:0
14.09.17 00:50
"Торос" уступил "Дизелю" - 1:3
13.09.17 19:25
"Горняк" проиграл в Ангарске "Ермаку" - 0:1
13.09.17 16:22
В подвале жилого дома по проспекту Октября в Уфе действовала нарколаборатория
13.09.17 16:08
Предпринимателю запретили возить пассажиров из Архангельского в Уфу
13.09.17 15:45
Утверждена программа приватизации госимущества Башкирии
13.09.17 15:13
В Башкирии принимают новую программу развития туризма
13.09.17 14:39
В Уфе пройдет международный форум «Мегаполис. Территория детства»
13.09.17 14:30
МРОТ сравняется с прожиточным минимумом в 2019 году
13.09.17 14:29
В Башкирии капремонт завершен почти в семистах домах
13.09.17 14:27
Голы юлаевцев - в числе самых красивых
13.09.17 13:44
В Нефтекамске задержан грабитель
13.09.17 13:38
В Стерлитамаке в ДТП погибла пассажирка «Оки»
13.09.17 13:35
В Нефтекамске случайный собутыльник обокрал хозяина
13.09.17 13:34
В Башкирии упавшая с грузовика катушка убила водителя «Гранты»
13.09.17 13:26
Аграрии Башкирии перешли экватор по севу озимых культур
13.09.17 13:07
В Иглинском районе должник получил 600 часов обязательных работ и 30 суток ареста
13.09.17 13:06
Константин Толкачев: День Республики – для ее жителей, а не для желающих на нем заработать
13.09.17 12:49
В Башкирии должник по алиментам проиграл «в прятки» судебному приставу
13.09.17 12:20
В Уфе подрядчик восстановит асфальт за свой счет
13.09.17 11:38
В Башкирии студенты прошли квест по оказанию первой медпомощи
13.09.17 11:19
Летние читальные залы Уфы закрыли сезон
13.09.17 11:17
Рустэм Хамитов встретился с участниками фестиваля «Туганлык»
13.09.17 11:13
В Башкирии соберут гуманитарную помощь для жителей ЛНР
13.09.17 11:03
Башкирия присоединилась к Дню трезвости
13.09.17 10:42
Уфимских детей научат показывать фокусы
13.09.17 10:41
В Уфе откроют «Ферму Мир»
13.09.17 10:28
В Кушнаренковском районе глава сельсовета «подарил» супруге полгектара земли
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