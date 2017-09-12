В Башкирии за сутки произошли две аварии с участием домашних животных

Травмы получили три человека, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Утром 13 сентября в Мечетлинском районе житель Свердловской области, управляя "ВАЗом" пятнадцатой модели, сбил лошадь, после чего на тушу лошади наехал тягач «МАН». Водитель легковушки и его пассажирка получили травмы, досталось и самой машине.

Позже, днем в Октябрьском житель Ростовской области за рулем «четырнадцатой» сбил корову, вышедшую на проезжую часть. Водитель госпитализирован с переломами, автомобиль получил значительные повреждения.

Вопросы по данным ДТП коснутся хозяев домашних животных. Иначе стоит вопрос с дикими животными – тут остается уповать на внимательность водителей. В целом, за этот год в республике зарегистрировано 14 наездов на животных – один человек погиб и 20 получили травмы. Количество ДТП данного вида ежегодно возрастает в осенний период, и, как правило, происходят они в темное время суток.