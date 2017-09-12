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14.09.17 | 15:44 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии будут развивать государственные и родные языки
Документ направлен на реализацию статьи 54 Конституции РБ, гарантирующей равные права на сохранение родных языков, создание условий для свободного изучения государственных языков республики, обеспечение эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов республики, развитие кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов республики и Всемирного курултая башкир.
Указом учреждены гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков республики и языков ее народов. Также отмечена целесообразность создания фонда по сохранению и развитию башкирского языка.
Правительство до 1 февраля 2018 года должно разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию языков с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также определить источники финансирования расходов.
Мониторинг реализации законодательства в сфере языковой политики будет осуществлять Общественная палата РБ совместно Ассамблеей народов республики.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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