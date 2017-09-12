В Башкирии будут развивать государственные и родные языки

Указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Документ направлен на реализацию статьи 54 Конституции РБ, гарантирующей равные права на сохранение родных языков, создание условий для свободного изучения государственных языков республики, обеспечение эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов республики, развитие кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов республики и Всемирного курултая башкир.





Указом учреждены гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков республики и языков ее народов. Также отмечена целесообразность создания фонда по сохранению и развитию башкирского языка.





Правительство до 1 февраля 2018 года должно разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию языков с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также определить источники финансирования расходов.

Мониторинг реализации законодательства в сфере языковой политики будет осуществлять Общественная палата РБ совместно Ассамблеей народов республики.