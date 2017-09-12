В Уфе Росгвардия схватила похитителей решеток от ливневки

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы Калининского района, заметила автомобиль с открытым багажником, в который двое мужчин грузили решетки от ливневки, сообщили в ведомстве.

На участке дороги после ливней велись восстановительные работы, однако на дорожных рабочих граждане были не похожи.

В багажнике машины гвардейцы обнаружили девять решеток, еще две конструкции злоумышленники не успели погрузить. По словам задержанных, они собирались сдать решетки в пункт приема металлолома.

Злоумышленниками оказались ранее судимый 29-летний уфимец и неоднократно судимый 27-летний житель Бирска. Они переданы в отдел полиции.