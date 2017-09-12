Из жилого дома в Затоне эвакуировали 38 человек

Жильцы дома по улице Ахметова, 318/1 в уфимском микрорайоне Затон были эвакуированы из-за пожара в квартире на восьмом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Пожар произошел сегодня утром. По предварительным данным, в одной из квартир загорелся балкон. Жильцы остальных квартир подъезда были выведены из зоны задымления.

В ликвидации пожара участвовали 9 единиц техники и 25 человек личного состава. Огонь был потушен за 20 минут. Причины происшествия выясняются.