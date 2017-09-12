Хотел половить рыбки, а поймал вора

Находясь в отпуске, туймазинский полицейский задержал преступника.

В одном из туймазинских рыболовных магазинов шла распродажа. Посетителей было много, в числе прочих торговую точку посетил и сотрудник полиции, который был в отпуске.

В магазине его внимание привлек молодой человек, и, как оказалось, не напрасно. Воспользовавшись суматохой, подозрительный покупатель прихватил электродвигатель от моторной лодки, пару удочек и отбыл восвояси. Полицейский бросился за ним, скрутил вора и удерживал его до приезда полиции.

На вороватого посетителя завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.