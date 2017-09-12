В Уфе водитель грузовика разбился, въехав в столб

14.09.17 Сегодня в республике потеплеет до 20 - 25 градусов

14.09.17 В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

14.09.17 В Белорецк и Новоабзаково будет ходить скорый поезд

14.09.17 В Уфе закрыли на капремонт улицу Армавирскую

14.09.17 Санитарный месячник стартует сегодня в столице республики

14.09.17 В Башкирии примут новую программу развития въездного туризма

14.09.17 Зимние авиарейсы из Уфы в Сочи откроются 4 ноября

14.09.17 На смотровых площадках озера Солдатское в парке имени Якутова установят ограждение

14.09.17 В октябре жителей республики ждёт дополнительный выходной день