В Уфе малоимущей семье отказали в бесплатном детском питании

Справедливость восстановили работники прокуратуры.

В марте этого года центр детского и диетического питания отказался выдать малоимущей уфимке молочные продукты для сына. Между тем по республиканским законам малоимущим семьям с детьми до трех лет по назначению врача детское питание предоставляется бесплатно.

Свой отказ сотрудники центра пытались обосновать решением горсовета, которое предусматривает бесплатную выдачу продуктов молочной кухни только для детей до 1,5 лет. Однако этот документ предоставляет лишь дополнительные меры соцподдержки и должен исполняться наряду с постановлением правительства республики об обеспечении продуктами детского питания малышей до трех лет.

От минздрава через суд потребовали предоставить ребёнку необходимые продукты. Требования были удовлетворены. Сейчас с малоимущей семьей заключили договор на получение специальных молпродуктов, сообщает прокуратура республики.