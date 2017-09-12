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13.09.17 | 19:25 НОВОСТИ | Архив новостей
"Горняк" проиграл в Ангарске "Ермаку" - 0:1
Шайбу забросил А. Закарлюкин (25-я мин.).
После стартовой победы в Красноярске учалинцы горели желанием развить успех. Но в Ангарске их ожидал соперник, который очень нечасто проигрывает дома. Перед своими трибунами "Ермак" действует агрессивно, с полной самоотдачей. Не стал исключением и отчетный матч.
Уже на старте поединка хозяева могли отличиться - несколько раз "Горняку" откровенно повезло. Наш главный тренер Венер Сафин прямо по ходу игры подсказал команде, как успокоить игру. Прежде всего, учалинцы не позволили сибирякам начинать размашистые скоростные атаки, начиная прессинговать уже на чужой синей линии. Тем не менее, ангарчане еще несколько раз были близки к успеху. Свою контригру "Горняк" практически не предлагал, сосредоточив все силы на обороне.
Во втором периоде хозяева несколько видоизменили игру, поменяв порядок выхода звеньев на лед. Пока учалинцы разбирались в ситуации, "Ермак" забил. Как выяснилось, эта шайба стала единственной и победной. Хотя на финише "Горняк" предпринял попытку массового штурма хозяйских ворот.
Продолжая турне по городам Сибири, следующий матч учалинцы проведут в Новокузнецке против явного фаворита - "Металлурга".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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