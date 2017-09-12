В подвале жилого дома по проспекту Октября в Уфе действовала нарколаборатория

Ее организовал 27-летний уфимец. Деятельность «цеха» пресекли сотрудники республиканского УФСБ.

В октябре прошлого года уфимец вместе с подельником арендовали помещение в подвале многоквартирного дома по проспекту Октября, улучшили его тепло- и шумоизоляцию, установили новую вытяжку и открыли цех по производству наркотиков. Ингредиенты для изготовления «синтетики» прибыли к наркодельцам из-за рубежа, те заказали их по интернету.

В декабре прошлого года работу нарколаборатории пресекли сотрудники регионального УФСБ, изъяв у подельников свыше 1,7 кг мефедрона или так называемой «соли».

Подсудимый полностью признал вину и активно содействовал следствию. Верховный суд республики приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура республики.