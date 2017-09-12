Утверждена программа приватизации госимущества Башкирии

В программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы в республике включены ГУП «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса РБ «Башагропромпроект», ГУП Учебно-курсовой комбинат общественного питания РБ, а также объекты недвижимого имущества (гаражи) в Учалах, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев. Ориентировочная сумма поступлений в бюджет от возможной продажи государственного имущества в рамках прогнозного плана составляет, как уточнил министр, порядка 600 млн рублей.

Сегодня в распоряжении республики находятся 40 государственных унитарных предприятий и 44 пакета акций или долей хозяйственных обществ (без учёта находящихся в стадии ликвидации и банкротства). По данным пресс-службы правительства РБ, за последние четыре года общее количество ГУПов сокращено в четыре раза, а хозяйственных обществ с участием республики - в два раза.

Глава региона Рустэм Хамитов подчеркнул, что «приватизация – не только поступление средств в бюджет. Прежде всего, это появление легитимного эффективного собственника». Среди наиважнейших задач, которые он обозначил перед членами правительства – обеспечение законности и максимальной открытости процесса приватизации. «Объекты должны продаваться по реальной справедливой цене», - заметил Рустэм Хамитов.