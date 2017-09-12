В Нефтекамске случайный собутыльник обокрал хозяина

13.09.17 Сегодня - День парикмахера

13.09.17 В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий

13.09.17 "Бабье лето" в республике продлится до конца недели

13.09.17 В Уфе ГИБДД проводит операцию "Должник"

13.09.17 В парке Лесоводов пройдёт пятикилометровый забег

13.09.17 В горных районах Башкирии выпал первый снег

13.09.17 Эвакуация торговых центров в Уфе и Стерлитамаке: возбуждено уголовное дело

13.09.17 Несколько троллейбусных маршрутов закрыто в столице из-за ремонта дорог

13.09.17 В октябре жителей республики ждёт дополнительный выходной день