НОВОСТИ
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13.09.17 13:44
В Нефтекамске задержан грабитель
13.09.17 13:38
В Стерлитамаке в ДТП погибла пассажирка «Оки»
13.09.17 13:35
В Нефтекамске случайный собутыльник обокрал хозяина
13.09.17 13:34
В Башкирии упавшая с грузовика катушка убила водителя «Гранты»
13.09.17 13:26
Аграрии Башкирии перешли экватор по севу озимых культур
13.09.17 13:07
В Иглинском районе должник получил 600 часов обязательных работ и 30 суток ареста
13.09.17 13:06
Константин Толкачев: День Республики – для ее жителей, а не для желающих на нем заработать
13.09.17 12:49
В Башкирии должник по алиментам проиграл «в прятки» судебному приставу
13.09.17 12:20
В Уфе подрядчик восстановит асфальт за свой счет
13.09.17 11:38
В Башкирии студенты прошли квест по оказанию первой медпомощи
13.09.17 11:19
Летние читальные залы Уфы закрыли сезон
13.09.17 11:17
Рустэм Хамитов встретился с участниками фестиваля «Туганлык»
13.09.17 11:13
В Башкирии соберут гуманитарную помощь для жителей ЛНР
13.09.17 11:03
Башкирия присоединилась к Дню трезвости
13.09.17 10:42
Уфимских детей научат показывать фокусы
13.09.17 10:41
В Уфе откроют «Ферму Мир»
13.09.17 10:28
В Кушнаренковском районе глава сельсовета «подарил» супруге полгектара земли
13.09.17 10:02
В Уфе прошла творческая встреча с Евгением Князевым
13.09.17 09:52
В Башкирии завели уголовное дело по фактам «минирования» торговых центров
13.09.17 09:50
В Башкирии «бабье лето» продлится до конца недели
13.09.17 08:43
Волейбольный "Урал" пополнил игрок сборной Канады
12.09.17 21:22
"Салават Юлаев" выиграл у рижского "Динамо" - 2:1
12.09.17 17:48
Башкирия подтвердила эффективность налоговой политики
12.09.17 17:18
Уфимский Институт нефтехимпереработки после приватизации останется под контролем республики
12.09.17 16:20
Жители Октябрьского отметили День города
12.09.17 15:23
Дожди почти остановили уборку урожая в Башкирии
12.09.17 15:09
Рустэм Хамитов подписал указ о проведении Дня Республики
12.09.17 14:57
В Башкирии руководителя санатория оштрафовали за невыплату зарплаты
12.09.17 14:40
В Башкирии осужденные вышли на футбольное поле
12.09.17 14:20
В Башкирии родителей научили выбирать форму и ранец для школьников
12.09.17 14:08
В Краснокамском районе откроют памятник французским авиаторам
12.09.17 14:07
Башкирские аграрии могут рассчитывать на миллиард рублей кредитов
12.09.17 13:59
В Нефтекамске прошла акция "Читающая Россия в ХХI веке"
12.09.17 13:58
В Уфе начали красть контроллеры для светофоров
12.09.17 13:57
В Уфе пройдет форум ГТО
12.09.17 13:23
В Башкирии стартовала операция «Должник»
12.09.17 13:21
В Башкирии поддержат молочное животноводство
12.09.17 13:15
HINO отзывает более пяти тысяч грузовиков
12.09.17 13:12
Баскетболисты "Уфимца" выиграли турнир памяти Альберта Мифтахова
12.09.17 13:06
В Башкирии продолжительность жизни ниже среднероссийской
12.09.17 12:49
Сегодня "Салават Юлаев" принимает "Динамо" (Рига)
12.09.17 12:32
Уфимский цирк закрыли через суд
12.09.17 11:58
В Башкирии произошло ДТП с участием машины скорой помощи
12.09.17 11:53
В Уфе центры здоровья пригласили всех желающих на бесплатное обследование
12.09.17 11:39
Информация о ночном захвате заложников в Уфе оказалась ложной
12.09.17 11:23
В Башкирии сельчанин убил соседку доской с гвоздями
12.09.17 11:15
В Уфе за купальный сезон утонуло 14 человек
12.09.17 10:56
В Башкирии изменился порядок записи к врачу
12.09.17 10:55
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
12.09.17 10:35
В уфимском Доме культуры «Ядкарь» нашли фотографии 1970-х годов
12.09.17 10:32
В Башкирии 3 ноября напишут большой этнографический диктант
12.09.17 09:30
ХК «Горняк» одержал первую победу в Высшей хоккейной лиге
12.09.17 09:02
На ярмарках в выходные продано более 100 тонн картофеля и овощей
11.09.17 18:21
В Янауле награждены школьники, задержавшие педофила
11.09.17 15:41
Янаул принимал традиционный полумарафон
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