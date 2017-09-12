В Стерлитамаке в ДТП погибла пассажирка «Оки»

Авария произошла поздней ночью, сообщает республиканская госавтоинспекция.

Местный житель, управляя «Окой», врезался в электроопору, после чего автомобиль опрокинулся. На месте аварии погибла 38-летняя пассажирка, второй пассажир получил травмы. Виновник аварии прав не имеет, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

За прошедший день сотрудники ГИБДД выявили порядка трех тысяч нарушений ПДД и задержали 51 пьяного водителя.