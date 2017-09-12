В Иглинском районе должник получил 600 часов обязательных работ и 30 суток ареста

Судебный пристав-исполнитель Иглинского районного отдела возбудил 30 исполнительных производств об отбывании обязательных работ только в отношении одного человека, именно столько раз нарушившего правила дорожного движения. Не спешил этот гражданин и оплатить около 25 тысяч рублей штрафов.

В связи с этим он был привлечен к административной ответственности с назначением ему 600 часов обязательных работ – по 20 часов за каждый штраф.

Судебный пристав-исполнитель возбудил 30 дел за уклонение от отбывания обязательных работ. Суд назначил нарушителю 30 суток административного ареста – по одному за каждое административное правонарушение.





В результате злостный нарушитель целый месяц проведет за решеткой. А после освобождения он должен выплатить еще и назначенные ему штрафы.





В пресс-службе УФССП России по РБ напомнили, что для информирования граждан о наличии задолженностей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции, на официальном сайте ФССП России функционирует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». Аналогичный сервис, содержащий информацию о неуплаченных штрафах, имеется и на официальном сайте ГИБДД. Узнать об имеющейся задолженности жители республики могут, обратившись в отделы судебных приставов по месту регистрации и на официальном сайте Управления www.r02.fssprus.ru в указанном ресурсе.





Также для удобства граждан на Едином портале госуслуг запущен единый раздел «Безопасность и правопорядок» https://www.gosuslugi.ru/category/safety с информацией о штрафах ГИБДД и судебных задолженностях. «Теперь просроченный штраф ГИБДД и относящийся к нему исполнительный лист ФССП объединены в один процесс. Это позволяет оплатить возникшую задолженность, автоматически закрыв штраф и исполнительное производство», - уточнили в пресс-службе ведомства.