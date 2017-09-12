Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Республики в 2017 году возглавил председатель Государственного Собрания – Курултая Константин Толкачев.

«День Республики – большой государственный праздник. Это день нашего многонационального региона, единения и согласия народов, проживающих в нем», – отметил К.Толкачев.

Он рассказал, что традиционно во всех городах и районах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, будут работать ярмарки, будут украшены площади и здания

«Хотелось бы, чтобы максимальное количество граждан было вовлечено в праздник, участвовало в мероприятиях. В то же время хотим уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств. Бюджет, из которого финансируются подобные мероприятия, принадлежит всем жителям республики, и многим не нравится, когда деньги тратятся на продолжительные фейерверки и приглашенных звезд отечественной и международной эстрады. Хорошо выступить, зарядить людей праздничным настроением вполне могут и популярные творческие коллективы республики, - поделился председатель оргкомитета. - Этот праздник проводится для жителей Башкортостана, а не для тех, кто привык зарабатывать на праздниках. На следующей неделе мы планируем провести первое заседание, где будет выработан план мероприятий, определится формат праздника и его площадки».

Напомним, указ о проведении Дня Республики подписан главой региона Рустэмом Хамитовым и опубликован на портале правовой информации.