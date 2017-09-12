В Башкирии должник по алиментам проиграл «в прятки» судебному приставу

В Уфимском районном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство в отношении должника, который не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Мужчина не только длительное время скрывался от своей бывшей супруги, но и решил поиграть «в прятки» с судебными приставами.

Должник не появлялся по месту регистрации, не удавалось установить и место его фактического проживания. Он также нигде официально не работает, скрывает свое имущество. В связи с этим, как сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Башкортостан, было заведено розыскное дело.

Судебные приставы установили, что мужчина регулярно пользуется автомобилем, записанным на третье лицо. Доказательством тому послужила подборка штрафов ГИБДД, выписанных на должника за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Судебный пристав специализированного отдела по розыску должников и их имущества управления ФССП России по РБ также выяснил, что автомобиль должнику продали по доверенности, не сняв при этом с регистрационного учета. Сам новый владелец, зная, что является должником по исполнительному производству, «забыл» это сделать, чтобы скрыть у себя наличие автомобиля.

Однако судебным приставам удалось установить и новый адрес проживания гражданина, и найти автомобиль. Эвакуатор транспортировал его на специализированную стоянку. Нашли они с самого должника. Мужчину доставили в отдел, разъяснили ему все последствия уклонения от уплаты алиментов.

Справка

Всего с начала года в специализированном отделе по розыску должников и их имущества на исполнении находилось 652 розыскных дела, 284 из которых заведены в этом году. Прекращено в 2017 году 533 дела.

Кроме этого, сотрудники отдела разыскали 248 граждан, в том числе 194 должника по алиментам, а также 23 организаций-должников и троих детей, объявленных в розыск.