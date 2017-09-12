В Башкирии студенты прошли квест по оказанию первой медпомощи

Специалисты провели для студентов Башгоспедуниверситета приключенческую компьютерную игру «Золотой час», сообщила пресс-служба минздрава РБ.

Название квеста не случайно: термин «золотой час» означает в медицине период времени, в течение которого пострадавший должен получить первую помощь еще до приезда "скорой".

В маршрутных листах квеста значилось шесть станций, на каждой из которых необходимо было оказать помощь конкретному больному. Один получил травму, у другого случился сердечный приступ, третий отравился грибами, четвертому срочно требовалось остановить сильное кровотечение. Некоторые станции участники игры проходили без труда, а кое-где пришлось задержаться.

По результатам квеста определили команду-победительницу, участникам которой достались призы от одного из организаторов мероприятия — Республиканского центра медпрофилактики.