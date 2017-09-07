Башкирия подтвердила эффективность налоговой политики

Министерство финансов России представило рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2016 года. Башкирия заняла в этом рейтинге четвертое место, сообщает пресс-служба регионального финансового ведомства.

Впереди Башкирии оказались Москва, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. По итогам 2015 года республика также занимала 4-е место в Российской Федерации. Тем самым Башкирия подтвердила эффективность своей налоговой политики.

При формировании рейтинга учитывались принятые меры по введению на территории налогообложения имущества организаций и физических лиц по кадастровой стоимости, стоимость патента для иностранных граждан, размер ставок транспортного налога, параметры патентной системы.