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12.09.17 | 17:48 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия подтвердила эффективность налоговой политики
Впереди Башкирии оказались Москва, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. По итогам 2015 года республика также занимала 4-е место в Российской Федерации. Тем самым Башкирия подтвердила эффективность своей налоговой политики.
При формировании рейтинга учитывались принятые меры по введению на территории налогообложения имущества организаций и физических лиц по кадастровой стоимости, стоимость патента для иностранных граждан, размер ставок транспортного налога, параметры патентной системы.
Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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