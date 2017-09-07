Жители Октябрьского отметили День города

12.09.17 В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий

12.09.17 В среду в республику вернется лето

12.09.17 В Уфе продолжается фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

12.09.17 В парке Лесоводов пройдёт пятикилометровый забег

12.09.17 В Уфе за купальный сезон спасено 47 человек

12.09.17 Пострадавшие при нападении в магазине инкассаторы награждены орденами Мужества

12.09.17 Несколько троллейбусных маршрутов закрыто в столице из-за ремонта дорог