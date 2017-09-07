В Башкирии родителей научили выбирать форму и ранец для школьников

В канун нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора по РБ провели для родителей серию консультационных мероприятий, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На семинарах, "круглых столах", во время акций по всей республике желающим раздавали памятки, буклеты, листовки, рассказывающие о том, как купить качественные и безопасные детские товары и школьные принадлежности, чем руководствоваться при выборе формы.

В первых числах сентября для родителей провели "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров. Обратилось почти 190 человек. Большая часть жалоб касалась некачественной обуви и одежды для учащихся. На втором месте оказались вопросы, касающиеся качества и безопасности детских игрушек, гаджетов, ранцев и учебников. Немало было обращений и по поводу детского питания.