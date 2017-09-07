В Уфе начали красть контроллеры для светофоров

Кражи дорожных контроллеров, управляющих сигналами светофоров, зафиксированы в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В августе похищено четыре контроллера: на перекрестках улиц Кувыкина и С. Перовской, проспекта Дружбы народов и дороги в поселок 8 Марта, на проспекте Дружбы народов на остановке «Сады», на боковых съездах автодороги Уфа - Затон. В сентябре украдено еще три контроллера: у домов по улице Центральной, 1/2 и 23. Стоимость одного устройства - 70 тыс. рублей, а общая стоимость похищенного – почти 500 тыс. рублей.

Кроме того, в саду имени Салавата Юлаева похищены 19 комплектов архитектурной подсветки на основе светодиодных прожекторов. Ущерб составляет 497 тыс. рублей.

Все материалы по перечисленным фактам переданы в правоохранительные органы.