Жители города рассказали о любимых авторах и книгах.

Сотрудники центральной городской библиотеки Нефтекамска провели а парке культуры и отдыха "Гулливер" акцию "Читающая Россия в ХХI веке".

Нефтекамцы охотно делились впечатлениями о прочитанных книгах, называли своих любимых авторов и произведения. Выяснилось, что опрошенные в возрасте от 15 до 70 лет отдают предпочтение классике, любят современную иностранную и российскую литературу. Среди авторов наиболее часто упоминались Михаил Шолохов, Александр Грин, Сидни Шелдон.

Все участники акции после ответа на вопросы могли выбрать любую из предложенных библиотекарями книг. сообщили в администрации Нефтекамска.