В Уфе пройдет форум ГТО

Первый форум ГТО пройдет в Уфе с 14 по 17 сентября, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В программе соревнования по мини-футболу, волейболу, русской лапте и регби, турниры Федерации ММА и по боксу и кикбоксингу, спартакиада ГТО среди работников органов власти, муниципальных служащих и трудовых коллективов, показательные выступления федераций боевых искусств и спортивных школ.





Мероприятие пройдет на четырех площадках: ТЦ «Башкирия» (центральная площадка форума), ПСВК «Урал», ипподром «Акбузат» и СК «Динамо». Торжественная церемония открытия форума – 16 сентября в ТЦ «Башкирия».





Справка

С 2015-го по июль 2017 года жители республики получили 19 тыс. 751 знак ГТО, из них 6 тыс. 212 золотых, 8 тыс. 6 серебряных и 5 тыс. 533 бронзовых. Самому юному обладателю золотого знака 9 лет, самому старшему – 79.