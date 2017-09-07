В Башкирии стартовала операция «Должник»

Акция по выявлению неплательщиков штрафов продлится до 20 сентября, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие задолженности. Если выяснится, что с момента вынесения постановления прошло 60 дней, а штраф не оплачен, нарушителю выпишут штраф в двойном размере, либо арестуют на 15 суток, либо назначат ему обязательные работы сроком до 50 часов.

Если водителю выписали штраф, то в течение 20 дней он может погасить его, оплатив 50 процентов от суммы, напоминает главный госавтоинспектор РБ.