В Башкирии поддержат молочное животноводство

В республике приступают к разработке программы по поддержке молочного животноводства, сообщают в пресс-службе правительства РБ.

Она станет улучшенной версией проекта «500 ферм», который позволил не только модернизировать 228 молочно-товарных ферм, но и получить хороший экономический эффект. Объем производства молока у участников программы увеличился с 209 тыс. тонн до 303 тыс. тонн (в 1,6 раза), продуктивность коров - на 31 процент (с 3 тыс. 750 кг до 4 тыс. 896 кг), рентабельность производства молока - на 10 процентов (с 15,6 до 25,6 процента). Напомним, на реализацию программы «500 ферм» из бюджета республики было направлено 2,16 млрд рублей, участниками программы было вложено 9,8 млрд рублей, на 1 рубль господдержки привлечено 5 рублей инвестиций.

Еще 26 августа между правительством РБ, Российским национальным союзом производителей молока и Академией наук РБ было подписано трехстороннее соглашение о партнерских взаимоотношениях при разработке программы развития молочной отрасли РБ до 2030 года.



Основной целью программы должно стать устойчивое развитие отрасли и повышение её инвестиционной привлекательности, отметил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов на заседании, посвященном обсуждению проекта. Производство товарного молока должно увеличиться к 2020 году до 1 млн тонн, к 2030 году – до 2 млн тонн. Показателей планируется достичь за счет выстраивания системы технологической модернизации, селекционно-племенной работы и совершенствованияя системы кормопроизводства.