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12.09.17 | 13:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии поддержат молочное животноводство
Она станет улучшенной версией проекта «500 ферм», который позволил не только модернизировать 228 молочно-товарных ферм, но и получить хороший экономический эффект. Объем производства молока у участников программы увеличился с 209 тыс. тонн до 303 тыс. тонн (в 1,6 раза), продуктивность коров - на 31 процент (с 3 тыс. 750 кг до 4 тыс. 896 кг), рентабельность производства молока - на 10 процентов (с 15,6 до 25,6 процента). Напомним, на реализацию программы «500 ферм» из бюджета республики было направлено 2,16 млрд рублей, участниками программы было вложено 9,8 млрд рублей, на 1 рубль господдержки привлечено 5 рублей инвестиций.
Еще 26 августа между правительством РБ, Российским национальным союзом производителей молока и Академией наук РБ было подписано трехстороннее соглашение о партнерских взаимоотношениях при разработке программы развития молочной отрасли РБ до 2030 года.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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