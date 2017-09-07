HINO отзывает более пяти тысяч грузовиков

Под отзыв попали модели 300 Series, реализованные с ноября 2011 по сентябрь 2017 года.

Причиной послужил недочет в ручнике, который может оказаться недостаточным для удержания автомобиля в неподвижном состоянии. На указанных моделях необходима замена рычага стояночного тормоза.

Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя. Можно также самостоятельно сверить VIN-код по списку, размещенному на сайте Росстандарта.