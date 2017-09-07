НОВОСТИ
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12.09.17 14:40
В Башкирии осужденные вышли на футбольное поле
12.09.17 14:20
В Башкирии родителей научили выбирать форму и ранец для школьников
12.09.17 14:08
В Краснокамском районе откроют памятник французским авиаторам
12.09.17 14:07
Башкирские аграрии могут рассчитывать на миллиард рублей кредитов
12.09.17 13:59
В Нефтекамске прошла акция "Читающая Россия в ХХI веке"
12.09.17 13:58
В Уфе начали красть контроллеры для светофоров
12.09.17 13:57
В Уфе пройдет форум ГТО
12.09.17 13:23
В Башкирии стартовала операция «Должник»
12.09.17 13:21
В Башкирии поддержат молочное животноводство
12.09.17 13:15
HINO отзывает более пяти тысяч грузовиков
12.09.17 13:12
Баскетболисты "Уфимца" выиграли турнир памяти Альберта Мифтахова
12.09.17 13:06
В Башкирии продолжительность жизни ниже среднероссийской
12.09.17 12:49
Сегодня "Салават Юлаев" принимает "Динамо" (Рига)
12.09.17 12:32
Уфимский цирк закрыли через суд
12.09.17 11:58
В Башкирии произошло ДТП с участием машины скорой помощи
12.09.17 11:53
В Уфе центры здоровья пригласили всех желающих на бесплатное обследование
12.09.17 11:39
Информация о ночном захвате заложников в Уфе оказалась ложной
12.09.17 11:23
В Башкирии сельчанин убил соседку доской с гвоздями
12.09.17 11:15
В Уфе за купальный сезон утонуло 14 человек
12.09.17 10:56
В Башкирии изменился порядок записи к врачу
12.09.17 10:55
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
12.09.17 10:35
В уфимском Доме культуры «Ядкарь» нашли фотографии 1970-х годов
12.09.17 10:32
В Башкирии 3 ноября напишут большой этнографический диктант
12.09.17 09:30
ХК «Горняк» одержал первую победу в Высшей хоккейной лиге
12.09.17 09:02
На ярмарках в выходные продано более 100 тонн картофеля и овощей
11.09.17 18:21
В Янауле награждены школьники, задержавшие педофила
11.09.17 15:41
Янаул принимал традиционный полумарафон
11.09.17 15:36
Сборная Башкирии стала лучшей на чемпионате кинологов службы исполнения наказаний
11.09.17 15:28
В Уфе эвакуировано несколько торговых центров
11.09.17 15:24
Коровы в Башкирии стали молочнее
11.09.17 15:21
В уфимском парке Лесоводов пройдет забег на пять километров
11.09.17 15:17
Дожди притормозили уборку зерновых в Башкирии
11.09.17 15:04
В парке «Кашкадан» открылась новая «тренажерка»
11.09.17 15:03
В Уфе подсчитали сумму ущерба от аномального ливня
11.09.17 15:03
В Давлекановском районе депутат лишился полномочий за подделку документов
11.09.17 14:12
В Башкирии коммерческая фирма загрязнила берег водоема
11.09.17 13:57
Ford отзывает более 20 тысяч моделей Kuga
11.09.17 13:55
Трое уфимцев предстали перед судом за похищение человека
11.09.17 13:48
В Уфимском районе водитель «КамАЗа» погиб в столкновении с «Мерседесом»
11.09.17 13:41
В Башкирии устанавливается личность водителя «Киа», погибшего в ДТП
11.09.17 13:35
Житель Уфы украл из квартиры ванну
11.09.17 13:05
В Октябрьском 79-летняя пенсионерка добилась бесплатных лекарств
11.09.17 12:39
Депутаты горсовета предлагают освободить в бюджете Уфы 94 млн рублей на развитие массового спорта
11.09.17 12:12
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для промышленных предприятий
11.09.17 12:11
Жители Башкирии могут подать заявление в Пенсионный фонд через представителя
11.09.17 12:10
В Уфе молодые и многодетные семьи смогут купить жилье на льготных условиях
11.09.17 10:38
Жители Демы призвали уфимцев отметить День трезвости
11.09.17 10:36
В Башкирии в депутаты местных советов прошли представители шести партий
11.09.17 10:31
В Башкирии начали убирать сахарную свеклу
11.09.17 10:23
В Башкирии дети рисовали здоровый образ жизни
11.09.17 10:21
В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой
11.09.17 10:19
Спектакль «Гроза» Молодежного театра РБ покажут на Всероссийском фестивале в Самаре
11.09.17 09:46
В Башкирию в среду вернется лето
11.09.17 00:25
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли "Кузбассу" - 1:3
10.09.17 22:32
Выборы в Белорецке состоялись
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