11.09.17 Сценарий фильма "Из Уфы с любовью" отмечен на фестивале "Киношок"

В Уфе эвакуировано несколько торговых центров

Около двух часов дня посетители ТК «Центральный», «МЕГА» и лайф-стайл «Башкирия» были вынуждены покинуть торговые центры. Об этом им объявили по громкой связи.