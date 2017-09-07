Янаул принимал традиционный полумарафон

На старт вышло 300 бегунов.

Традиционный межрегиональный полумарафон прошел в Янауле.

Несмотря на непогоду, старт приняли 300 бегунов из Башкирии, Удмуртии, Пермского края. Возраст участников - от 9 до 72 лет.

Основную дистанцию - 21 километр - покоряли сильнейшие. Другие соревновались на на дистанциях 3 и 5 километров.

Ветер и моросящий дождь заставили участников показать неплохое для пробега время. Чуть больше часа потребовалось для преодоления 21 километра победителю - Владиславу Шараеву из Ижевска. Его землячка Елена Мерзлякова была сильнейшей у женщин, оставив позади многих представителей сильной половины, сообщили в администрации Янаула.