В командном зачете представители республики заняли первое место, сообщает пресс-служба ГУФСИН по РБ.

Всего в активе республиканских кинологов, работающих в уголовно-исполнительной системе, два первых, три вторых и два третьих места. Лучшими в командном зачете они стали второй год подряд.

Второе место в чемпионате заняла команда из Бурятии, замкнули тройку призеров сотрудники УФСИН по Челябинской области.



Чемпионат проходил на базе санатория «Юматово». В течение пяти дней представители 75 команд со всей страны демонстрировали навыки по преодолению полосы препятствий, задержанию, конвоированию и охране, следовой работе, проводили обыск человека, местности, автотранспорта и помещения.



В следующем году соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками пройдут в Нижнем Новгороде.