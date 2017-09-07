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НОВОСТИ
10.09.17 11:14
На депутатские мандаты в Башкирии претендуют кандидаты от восьми партий и самовыдвиженцы
10.09.17 08:54
В Башкирии началось голосование на выборах депутатов в органы местного самоуправления
08.09.17 10:58
Сотрудники Республиканского музея боевой славы приняли участие в фестивале на Бородинском поле
08.09.17 10:57
В Молодежном технопарке нефтяного университета пройдет слёт школьников-предпринимателей
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10.09.17 | 11:14 НОВОСТИ | Архив новостей
На депутатские мандаты в Башкирии претендуют кандидаты от восьми партий и самовыдвиженцы
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