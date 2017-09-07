В ДТП в Буздякском районе один человек погиб, трое госпитализированы

Авария произошла вечером 9 сентября, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

По одной из версий 35-летний житель Туймазинского района, управляя "ВАЗом" четырнадцатой модели, допустил касательное столкновение со встречным Mitsubishi Outlander, а затем врезался в ехавший по встречке грузовик Volvo FH. Mitsubishi после удара съехал в кювет, пассажирка была госпитализирована.

Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте происшествия, два его пассажира с травмами доставлены в больницу. Столкновение произошло на автодороге Самара – Уфа – Челябинск. Начато разбирательство.