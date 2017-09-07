В Белебее пенсионер осуждён за убийство жены

Городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого местного жителя, сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.

В начале года между мужчиной и его супругой произошел конфликт на бытовой почве. Пенсионер подошел к жене, которая лежала на диване и с силой нанес ей два удара кулаком, а когда та встала, ударил ее по животу, от чего та упала и ударилась головой о пол. Злоумышленник на этом не остановился и нанес потерпевшей еще несколько ударов руками и ногами по голове.

После избиения женщина не стала обращаться в полицию и "скорую", так как помирилась с мужем, сообщает источник. Спустя три дня горожанка скончалась от закрытой тупой травмы живота.

Суд приговорил белебеевца к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.