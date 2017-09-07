Житель Башкирии вместо заказанной материнской платы получил старые батарейки

Потерпевший обратился в полицию, сообщает старший юрисконсульт отдела МВД России по Октябрьскому Анна Сергеева.

Молодой человек нашел на сайте объявлений необходимую ему комплектующую для компьютера. Стоимость товара с учетом доставки составляла 4,5 тыс. рублей.

Покупатель созвонился с продавцом, и тот сообщил, что находится в командировке и готов выслать оттуда посылку. В ответ на это молодой человек попросил выслать ему чек и трек-код, после получения которых перечислил деньги и стал отслеживать передвижение покупки.

Когда посылка добралась до Октябрьского, покупатель вместо материнской платы обнаружил несколько десятков старых батареек. По факту возбуждено уголовное дело.