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09.09.17 | 23:34 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" взял реванш у "Реактора" в серии буллитов - 1:0
Победный буллит реализовал А. Пачин.
Уступив накануне гостям - 2:3, на повторный поединок "Толпар" вышел предельно мобилизованным. По словам тренеров, в команде после поражения состоялся серъезный мужской разговор, были разобраны ошибки, прежде всего при игре в меньшинстве.
О характере борьбы в этом поединке лучше всего говорит "футбольный" счет, который большая редкость для ледовых баталий. Было много борьбы, не по-юношески жестких стыков. Стоит отметить, что "Толпар" играл без лучшего бомбардира Раниса Миргалиева, получившего накануне травму.
В атаке команды имели равные шансы, но голкиперы в этот вечер были непробиваемы. Да и защита не позволяла форвардам особых вольностей. В итоге игра перешла в овертайм, а выяснять победителя пришлось в серии буллитов. Вновь вратари проявили себя во всем блеске: был реализован только один бросок. Символично, что победную для уфимцев шайбу забросил воспитанник нижнекамского хоккея Антон Пачин.
Таким образом, после первых четырех матчей "Толпар" имеет на счету 8 очков.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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