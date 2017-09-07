"Толпар" взял реванш у "Реактора" в серии буллитов - 1:0

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Толпар" (Уфа) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:0 (СБ).

Победный буллит реализовал А. Пачин.

Уступив накануне гостям - 2:3, на повторный поединок "Толпар" вышел предельно мобилизованным. По словам тренеров, в команде после поражения состоялся серъезный мужской разговор, были разобраны ошибки, прежде всего при игре в меньшинстве.

О характере борьбы в этом поединке лучше всего говорит "футбольный" счет, который большая редкость для ледовых баталий. Было много борьбы, не по-юношески жестких стыков. Стоит отметить, что "Толпар" играл без лучшего бомбардира Раниса Миргалиева, получившего накануне травму.

В атаке команды имели равные шансы, но голкиперы в этот вечер были непробиваемы. Да и защита не позволяла форвардам особых вольностей. В итоге игра перешла в овертайм, а выяснять победителя пришлось в серии буллитов. Вновь вратари проявили себя во всем блеске: был реализован только один бросок. Символично, что победную для уфимцев шайбу забросил воспитанник нижнекамского хоккея Антон Пачин.

Таким образом, после первых четырех матчей "Толпар" имеет на счету 8 очков.