09.09.17 Сегодня - Международный день красоты

09.09.17 Сегодня в республике "день тишины" перед голосованием на выборах

09.09.17 В середине следующей недели потеплеет до 23 градусов

09.09.17 В Уфе продолжается фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

09.09.17 В Уфе проходят сельскохозяйственные ярмарки

09.09.17 На Солнце произошла ещё одна вспышка

09.09.17 На трассе Уфа - аэропорт в связи с ремонтом возможны затруднения движения