В Башкирии родовыми сертификатами воспользовались 95 процентов матерей

Более 580 млн рублей получат медицинские организации республики в этом году по программе "Родовой сертификат", сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

В программе участвуют 85 медорганизаций. Полученные средства они направят на улучшение материально-технической базы, лекарства и оплату труда сотрудников.

В первой половине года родовыми сертификатами воспользовались 95 процентов матерей новорожденных, остальные 5 процентов предпочли частные клиники, уточнили в фонде.

Добавим, что с января по июнь в республике родилось 24 тыс. 255 детей. Пик рождаемости пришёлся на июнь, когда на свет появились более 5 тыс. младенцев. Средний возраст женщин, родивших первого ребёнка, - 29 лет.

По рождаемости республика занимает первое место в Приволжском округе.

Автор: Галина ПЕТРОВА