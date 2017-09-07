Башкирия выступит пилотным регионом по повышению производительности труда

Республика вошла в число шести пилотных регионов России по реализации программы повышения производительности труда, сообщает пресс-служба правительства.

В регионе будет разработана программа, участие в которой примут крупные предприятия пищевой и химической промышленности, производства строительных материалов и машиностроения.

Отдельное внимание будет уделено кадровому потенциалу, внедрению принципов бережливого производства, оптимизации производственных процессов и дальнейшей занятости высвобождаемых работников.

Результатом реализации проекта должен стать рост производительности труда не менее чем на 5 процентов по итогам первого года, на 30 процентов – в восьмилетний срок.