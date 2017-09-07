Башкирские аграрии потратили миллиард на технику

С начала 2017 года сельхозтоваропроизводители республики приобрели 419 единиц техники на общую сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Все приобретения сделаны в рамках федеральной программы субсидирования российских производителей техники, по которой предоставляется скидка 15 процентов. Сумма освоенных субсидий составила 165 млн рублей.

Отрадно, что с этого года в списке производителей субсидируемой техники есть и республиканское предприятие. В Минпромторге России прошла аккредитацию сельскохозяйственная техника производства стерлитамакского завода «БашАгроМаш». На неё также распространяется скидка 15 процентов.